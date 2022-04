Sanremo, l’assessore Massimo Rossano anticipa: “Il bilancio della casa da gioco è in equilibrio”

“Posso anticipare che il bilancio della casa da gioco viene mantenuto in pieno equilibrio dal punto di vista sia economico sia finanziario”. A dichiararlo, nel corso della presentazione della pratica sul rendiconto di gestione 2021, è stato l’assessore al bilancio di Sanremo Massimo Rossano. L’assise comunale, nella sua parte iniziale, ha infatti approvato un emendamento, presentato dai capigruppo di maggioranza Marco Viale e Giorgio Trucco, relativo al bilancio di rendiconto 2021.

“Si tratta di un passaggio doveroso perché è intervenuta la certificazione inerente la quota del fondo di solidarietà comunale da destinare a finanziamenti e sviluppo dei servizi sociali – ha spiegato l’assessore Massimo Rossano - Questa pratica integra quindi i documenti a supporto del consuntivo 2021, che chiude con un disavanzo di 800 mila euro”.

“I toni dell’assessore sono sempre trionfalistici, ma a me sembra che si voglia nascondere la polvere sotto il tappeto – è intervenuto per l’opposizione Andrea Artioli di Liguria Popolare – Emergono invece una serie di criticità che il Comune di Sanremo continua a portarsi dietro e che rimangono irrisolte. Mi riferisco al tema delle società partecipate. Dopo il consiglio monotematico sul casinò, oggi tratteremo la Riviera Trasporti, prossimamente andremo a parlare di altri temi come sanità, Casa Serena, Rivieracqua e di Amaie Energia”.

“Nel 2021 la casa da gioco è rimasta chiusa circa 6 mesi – ha detto Luca Lombardi di Fratelli d’Italia - Chiedo se, visto che è stata lo Stato ad aver imposto tale chiusura, sua stata pagata per intero, ovvero 539 mila euro, oppure solo la metà. Inoltre chiedo se, nel rendiconto, la residenza di Casa Serena abbia entrate per 9 mesi e spese per altrettanti mesi, visto che poi è stata ceduta ad un privato”. E’ poi intervenuto anche Simone Baggioli di Forza Italia con un’ulteriore domanda: “Quanto è il monte di evasione complessivo delle varie tasse comunali? - ha chiesto – Un dato che sarà interessante per avere un’analisi del recuperato”.

“La tassa di concessione – ha risposto Rossano in merito al casinò - è una delle questioni che abbiamo portato sul tavolo del Ministero, con tanto di istanza di rimborso per il 2020 e 2021, ma al momento nonostante i solleciti non abbiamo ottenuto risposta”.

L’emendamento è stato infine approvato con i voti della sola maggioranza, l’opposizione al momento della votazione è infatti uscita dall’aula.