Agricoltura, Vice Presidente Piana: “Proposto il riconoscimento IGP delle olive taggiasche liguri”

Tutelare una tradizione secolare e il paesaggio a fasce tipico della Liguria, migliorare le condizioni occupazionali e l’apertura di nuovi mercati. Sono questi gli obiettivi principali del parere tecnico regionale portato in Giunta dal vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana per sostenere la proposta di riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) delle Olive Taggiasche Liguri.



“Il riconoscimento IGP – spiega il vice presidente Piana – intende sostenere la diffusione di una tradizione alimentare tra le più significative, che ha trovato nel clima della Liguria un ambiente particolarmente adatto al suo sviluppo. Per valorizzare doverosamente la filiera olivicola, dalla coltivazione alla commercializzazione, Regione Liguria intende continuare a supportare la certificazione delle olive taggiasche liguri, uno dei nostri prodotti vessillo nel mondo. Approvato inoltre il documento multidisciplinare di base comprendente, tra gli altri, i criteri di produzione, studi socioeconomici, storicotecnici, una dettagliata cartografia e l’elenco aggiornato dei produttori”.