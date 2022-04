Doppio appuntamento con l’Orchestra Sinfonica e ultimi preparativi per la grande estate musicale di Sanremo

Anche questa settimana la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo propone al suo pubblico e alla città due appuntamenti da non perdere.

Nel primo appuntamento, domani alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo - per il concerto “L’omaggio agli antichi Maestri e le rivoluzioni formali”, l’Orchestra diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo proporrà due brani di Ludwig van Beethoven che saranno eseguiti insieme allo straordinario pianista Evgeny Konnov.

Nel secondo appuntamento, domenica prossima alle 11.30 al Forte di Santa Tecla - il quintetto di fiati dell’Orchestra eseguirà quattro brani: Divertimento per Quintetto a fiati di Franz Joseph Haydn, Quintetto in Si bemolle Op.56 di Franz Danzi, Trois pièces brèves di Jacques Ibert e Five Easy Dances di Denes Agay. Accesso libero fino ad esaurimento posti.

Tanto impegno sulla “scena” ed anche dietro le quinte per la Fondazione che ha da poco ottenuto la certificazione Iso 9001 da parte di Bureau Veritas, uno dei più importanti enti di certificazione internazionali. In questi giorni il CdA, gli uffici e la direzione artistica della Fondazione stanno mettendo a punto gli ultimi accordi con i partner e gli artisti - italiani e internazionali - che saranno protagonisti della grande estate musicale di Sanremo al Teatro Ariston e all’Auditorium Franco Alfano, destinato a diventare il centro degli eventi della città.

Dodici concerti nel corso dei quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà con artisti di primissimo piano della scena jazz, pop, rock e classica. Non mancheranno serate - e promozioni - pensate per le famiglie e i più giovani. A maggio la presentazione ufficiale del cartellone e l'apertura delle prevendite.

“L’omaggio agli antichi Maestri e le rivoluzioni formali”, il concerto di domani alle 21, si annuncia come uno spettacolo nello spettacolo. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, eseguirà due brani “rivoluzionari” dell’immenso Ludwig van Beethoven insieme ad uno dei maggiori talenti pianistici a livello internazionale.

Ascoltare il “Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra in Sol maggiore op. 58” interpretato da Evgeny Konnov - pianista russo ventinovenne vincitore delle principali competizioni pianistiche dal 64th Maria Canals International Music Competition in Spagna, al 31st International Ettore Pozzoli Piano Competition in Italia, fino al 14th Unisa International Piano Competition in Sud Africa - sarà un’occasione unica e imperdibile.

Il concerto fa parte del progetto “Armonie con la Sinfonica” a sostegno delle associazioni, enti e realtà del territorio impegnate nel sociale. Simona Marenco, Presidente Parrocchiale dell'Azione Cattolica Italiana - Parrocchia di San Siro in Sanremo, illustra l’attività alla quale saranno destinati i fondi raccolti grazie al concerto di sabato: “Gli anni della pandemia hanno impedito la realizzazione di quelli che sono i momenti più intensi e coinvolgenti per il nostro cammino ovvero i campiscuola estivi, in particolare per i bambini e le famiglie. Il camposcuola è una settimana in cui crescere in umanità e nella Fede, con una forte ricaduta sulla nostra società. Per alcuni i costi sono proibitivi e così ogni anno cerchiamo finanziamenti che ci permettano di non escludere le famiglie in difficoltà”.