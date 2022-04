Diano Marina: scatta il maggio dei libri, numerosi gli incontri alla biblioteca civica 'A.S. Novaro'

Con una ricca serie di incontri con l’autore, la Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina aderisce a “Il Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura patrocinata dal Ministero della Cultura. Tutti i giovedì del mese, alle ore 15 nella sala “Margherita Drago” della Biblioteca, si terranno le presentazioni aperte al pubblico che vanno a riprendere i tradizionali giovedì letterari dianesi della Biblioteca, purtroppo sospesi in questi anni a causa della pandemia.

Ad inaugurare la rassegna giovedì 5 maggio sarà Nerina Neri Battistin, autrice di romanzi, poetessa e indimenticabile insegnante che con il suo volume dedicato a Teresa Littardi Sauli (1811/1892) una grande donna (Imperia, 2021) ci porterà nel pieno del Risorgimento e dell'Unità d'Italia in un viaggio tra storia e luoghi della nostra provincia. Dialogherà con l’autrice Alice Civile e modererà l’incontro la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e responsabile del Polo Culturale di Palazzo del Parco a Diano Marina.

I prossimi appuntamenti vedranno protagonisti Giuseppina Gullì Con altri occhi… gli animali raccontano fra fantasia e realtà (Anzio, 2021) il 12 maggio, Raffaella Ranise con Gli Asburgo. Da Sissi a Zita (Marsilio, 2022) il 19 maggio e Ugo Moriano con Il re della Gloria (Coedit, 2021) il 26.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, è possibile contattare per informazioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (10-18), mercoledì (9-14) e giovedì (13-18).