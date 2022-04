Diano Marina: femminicidi e violenza, sabato prossimo alla sala 'Don Piana' lo spettacolo 'Gocce di Vita'

Andrà in scena sabato prossimo alle 21, alla sala 'Don Piana' di Diano Marina, lo spettacolo 'Gocce di vita' rappresentato dalla compagnia teatrale 'Gli Amici del Teatro... ladies' di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con il Comune di Diano Marina, e con la partecipazione del cantante Gianfrey.

Si tratta di monologhi che danno voce con toni leggeri e a volte anche ironici a donne che hanno perso la vita per mano del marito o compagno o addirittura dei genitori. Sono racconti di femminicidio ma non solo, anche di donne che scappano dalla violenza per abbracciare un nuovo futuro e donne che hanno incertezza per una maternità frutto di un errore. Il tutto accompagnato da canzoni e coreografie che il bravissimo cantante Gianfrey interpreta con la sua voce carica di sentimento.

'Gocce di vita' è nato dalla voglia di contribuire a manifestare, nel nostro piccolo, il rifiuto nei confronti della violenza in un momento particolarmente sentito come la festa della donna. Le interpreti sono le 10 donne del gruppo teatrale: Claudia, Cristina, Gianna, Jet, Mara, Marina, Mari, Santina, Silvia, Vanessa con la voce maschile di Marco.

Ingresso con green pass e mascherina Ffp2, prenotazione obbligatoria al 3394686006 - 3488229730