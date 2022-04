Ventimiglia: buon esordio per il servizio di mobilità elettrica in sharing, Palmero “Piace ai turisti e ai più giovani”

A quasi due settimane dalla presentazione in città del servizio di micromobilità urbana in sharing con biciclette e monopattini elettrici in condivisione con i comuni confinanti, le impressioni riscontrano un bilancio sostanzialmente positivo.

Banco di prova sono stati i weekend di Pasqua e quello appena passato in occasione della festa della Liberazione.

A raccontarci come stanno andando le cose è il consigliere Giuseppe Palmero, promotore dell'iniziativa: “Presto avremo i primi dati ufficiali che ci permetteranno di capire quanto e come è stato utilizzato questo nuovo servizio. Basta guardare la passeggiata o le vie del centro per accorgersi che il bike sharing piace tantissimo, in particolare ai turisti e ai più giovani. I cittadini hanno preso questa iniziativa con grande curiosità, in tantissimi mi chiedono informazioni e consigli. Si respira un’aria di futuro e modernità che sta convincendo tutti, e questa per me è la soddisfazione più grande”.



Palmero è entusiasta della risposta dei cittadini e dei turisti, fiero del cambiamento della città: “Onestamente non pensavo che i cittadini avrebbero reagito così bene, temevo che ci sarebbero stati problemi che per fortuna non si sono verificati. Siamo costantemente al lavoro per migliorare il servizio, che vogliamo perfezionare il più possibile anche seguendo i consigli preziosi che ci vengono dati dai cittadini. Ci sono state alcune polemiche, come era prevedibile, in particolare da quelle persone che sono contrarie a prescindere ad ogni iniziativa che intraprendiamo. Penso che la maggior parte di loro sia contraria all’idea stessa di novità, più che al progetto del bike sharing nel merito. Andremo avanti accogliendo ogni suggerimento ed ogni critica costruttiva, ma non cambieremo direzione. Ventimiglia sta cambiando rapidamente, abbiamo il dovere di continuare ad accompagnare questa trasformazione”.



Dello stesso avviso si è detto il vice sindaco Simone Bertolucci, che ha espresso il suo commento sulla ottima risposta in merito al servizio in condivisione: “Servizio che sta andando bene, vedo i mezzi in giro, vuol dire che la gente lo utilizza. Va bene, sotto questo aspetto ci siamo modernizzati, in città poco più grandi queste cose non sono novità, ma all'ordine del giorno. Quello che si sente in giro è positivo”.