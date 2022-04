25 Aprile: Diano Marina celebra la Festa della Liberazione assieme ai comuni del Golfo Dianese (foto)

Oggi a Diano Marina si sono svolte le celebrazioni del 25 Aprile unitariamente a tutti i Comuni del Golfo dianese. Dopo aver toccato gli altri borghi aderenti (Diano Castello, Diano Arentino, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Farakdi, Cervo) il corteo è approdato in piazza Martiri della Libertà a Diano Marina. All'evento hanno preso parte gli alunni delle classi dell'istituto Comprensivo Statale di Diano, la Banda 'Città di Diano Marina' oltre ad autorità civili, militari e religiose, con a capo il Sindaco di Diano Cristiano Za Garibaldi.



Oratore ufficiale dell'evento è stato il segretario cittadino di Imperia del PD Massimiliano Cammarata. Una scelta che, nei giorni scorsi, aveva generato alcune polemiche del Consigliere di opposizione Marcello Bellacicco, etichettate come pretestuose poi dal Sindaco. A fine mattinata il corteo si è spostato al Parco del Ciapà a Cervo per la deposizione corone sul monumento ai caduti per la Liberazione e delle due guerre mondiali e monumento A.N.M.I.