Sanremo: "Dalla parte dei Giganti. I grandi alberi e noi: un'armonia da recuperare", il 7 maggio al Floriseum

Il 7 maggio alle 15 al Floriseum di Sanremo, si svolgerà la conferenza "Dalla parte dei Giganti. I grandi alberi e noi: un'armonia da recuperare", il primo evento pubblico del Comitato Pat a tutela del paesaggio, degli alberi e del territorio, che si onora della partecipazione del dr. Daniele Zanzi, il quale analizzerà alcuni casi locali "critici" documentati dal comitato e successivamente guiderà i partecipanti in una passeggiata didattica, tra viali alberati e giardini pubblici, verso il centro cittadino.

Il dr. Zanzi è un agronomo e arboricoltore di fama internazionale insignito, per meriti a livello mondiale nella salvaguardia di alberi ed ambiente, del premio Award of Merit 2015, il più alto riconoscimento dell'International Society of Arboriculture (oltre 25.000 soci in tutto il Mondo) inoltre con lo studio tecnico fito-consult, di cui è fondatore, ha evitato l'abbattimento di numerosi alberi e viali inevitabilmente condannati.

Introdurrà la Presidente del Comitato PAT Luciana Balestra con il supporto tecnico-professionale di Susanna Ivaldo architetto; Ombretta Di Baldassare avvocato, Fabrizio Goya dr. commercialista.