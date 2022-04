Imperia: domenica al Teatro del Mutuo Soccorso torna a esibirsi l'OpenOrchestra diretta da Mauro Reghezza

Domenica prossima alle 21, al Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia (Via Santa Lucia, 14), torna ad esibirsi l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza, che chiuderà la stagione artistica 'Sconfinamenti 2021-2022'.

Dopo la recente meditazione musicale-religiosa di sabato 9 aprile alla concattedrale della Madonna Miracolosa di Taggia, il gruppo musicale si ripresenta in pubblico con l'esecuzione di musiche di Bach, Mascagni, Mozart, Piazzolla, Brahms, Elgar, Mancini, Morricone, Massenet e Beethoven. Per l'occasione sarà anche presentato un brano in prima esecuzione assoluta, "Thinking about you", scritto da Dario Cebic, direttore del Festival Internazionale di Musica classica della Croazia. Il concerto della OpenOrchestra sarà ad ingresso libero con eventuale offerta.

Per assistere all'esibizione è consigliabile prenotare i posti desiderati al numero: 339 6267110. Nel rispetto delle disposizioni vigenti è obbligatoria l'esibizione del green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e della mascherina FFP2.