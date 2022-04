Diano Marina: il 23 e il 30 aprile nella sala consiliare del Comune le “Giornate Culturali della Communitas Diani”

A Diano Marina, dopo due anni di stop per la pandemia, tornano i tradizionali appuntamenti organizzati dalla Communitas Diani, si svolgeranno sabato 23 e sabato 30 aprile alle 16 nella sala consiliare del Comune di Diano Marina.

Sabato sarà presentata la nuova Rivista della “Communitas Diani” anno 2020/21. All’interno della pubblicazione hanno trovato spazio gli articoli di: Francesco Biga, Luciano L.Calzamiglia, Gloria Crivelli, Vincenzo Damonte, Franco Demoro, Giorgio Fedozzi, Lucia Gramondo, Anna Marchini, Giannetto Novaro, Giuseppe Pastorino Marina Pissarello e Raffaella Temesio.

Sabato 30 aprile la professoressa Anna Marchini intratterrà il pubblico con una conferenza dal titolo “Lo spazio sacro e la vita per la salvezza”.

L’associazione Communitas Diani da sempre esplora e contribuisce a diffondere le notizie storiche ed artistiche del Golfo Dianese ed è costituita da appassionati che sono il vero motore della sopravvivenza delle tradizioni del territorio.

Il sodalizio culturale segue il grande capitale d’arte e umanità della zona per l’amore delle cose belle e per il gusto della loro continuità, una fatica in nome dei giovani, affinché mantengano il legame con le loro radici, un lavoro certosino per esaltare la maestosità del nostro patrimonio storico ed artistico con la consapevolezza del suo valore.

Le giornate sono una gradita occasione per conoscere aspetti e curiosità del passato recente e lontano.