Sanremo: dopo il 'full' di Pasqua arriva il 'tutto esaurito' per il 25 aprile, anche il Gp di Monaco alimenta le prenotazioni

Dal ‘tutto esaurito’ di Pasqua verso il ‘tutto esaurito’ del 25 aprile, seppur su termini diversi per le strutture ricettive di Sanremo. La conferma arriva da Federalberghi della città dei fiori, che si è espressa in modo soddisfatto per le festività pasquali, che hanno visto il ‘sold out’ negli alberghi da giovedì a lunedì, con incassi considerevoli del 20% circa in più del 2019, ultimo anno prima delle chiusure per il Covid.

“Abbiamo avuto un’ottima affluenza in città – ci ha detto il presidente dell’associazione di categoria, Silvio Di Michele – e, chi ha sperato in un posto ‘last minute’ è rimasto col cerino in mano, perché sia al telefono che sulle app era impossibile trovare un letto libero. Anche se siamo soddisfattissimi, l’unico piccolo neo è stata l’assenza del turismo di Pasquetta, probabilmente dettato dal fatto che chi era abituato a farlo è rimasto vicino a casa propria”.

Il ‘full’ negli alberghi del prossimo fine settimana sarà diverso da Pasqua: “Alla fine riempiremo – prosegue Di Michele – ma sarà proprio un’altra cosa, anche in funzione dell’annunciato maltempo. Manca il ponte ‘vero’, visto che il 25 cadrà di lunedì, ma accontentiamoci perché pensando agli ultimi due anni non possiamo che essere felici. E poi non dimentichiamo che, dopo la bella Pasqua stiamo per affrontare un ottimo mese di maggio per la nostra città”.

Anche Di Michele, come aveva annunciato sul nostro giornale il collega dianese Americo Pilati, la Pasqua di quest’anno ha garantito incassi superiori a quelli del periodo ante Covid. Il tutto anche se devono essere ‘pesati’ con le maggiori uscite, dettate dall’aumento delle bollette. E poi c'è il solito capitolo sulle autostrade: "Rimane il problema più pesante - evidenzia Di Michele - che è anche il motivo di molte disdette. Per fortuna a Pasqua abbiamo riempito ugualmente ma cosa accadrà quest'estate?"

E la conferma che la voglia di vacanza c’è in tutti arriva dalle prenotazioni alberghiere per il Gran Premio di Montecarlo. Dopo gli stop per il Covid, infatti, le strutture della nostra provincia si riempiranno con gli appassionati di Formula 1 che, risparmiando qualcosa rispetto a quelle del Principato, hanno già prenotato per il weekend motoristico.

Gli albergatori, nonostante i problemi della guerra e del rincaro della benzina, sono anche pronti per l’estate: “Le prenotazioni sono buone – termina Di Michele – anche se c’è stata qualche disdetta. Per ora non sono certo arrembanti, ma le previsioni non sono assolutamente da buttare via”. C’è ottimismo, quindi, per il turismo matuziano che, notoriamente, funge sempre da traino per tutto il comprensorio.