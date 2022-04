Imperia: il Liceo Vieusseux aderisce al progetto europeo Erasmus+ Connecting through Heritage

Il Liceo Vieusseux aderisce al progetto europeo Erasmus+ Connecting through Heritage, che prevede scambi fra il Liceo imperiese e scuole partners europee (Portogallo, Bulgaria, Croazia, Spagna). Erasmus+ è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.



"Alcuni degli obiettivi specifici del programma sono la promozione della mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la collaborazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo dell’istruzione e della formazione; la promozione della mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche giovanili" - ricordano.



Nel 2019 il Liceo Vieusseux è stato ospite di un liceo croato (qui il link all'esperienza: https://www.liceoimperia.edu.it/pagine/erasmus-zagabria---il-reportage) , a novembre di un istituto d'arte spagnolo e a marzo di un istituto comprensivo portoghese (qui il link al reportage dell'esperienza https://www.liceoimperia.edu.it/pagine/erasmus-connecting-through-heritage---porto).



Dal 25 aprile al 1° maggio 2022 i partners europei saranno ospiti del Liceo Vieusseux a Imperia. Il prof. Davide Baglietto, responsabile del progetto insieme alla prof.ssa Emanuela Damonte, anticipa qualche dettaglio dell'esperienza: "Porteremo i nostri partners europei a conoscere le bellezze storiche e architettoniche della Riviera e di Genova, insegneremo loro la gastronomia, le danze e i canti tipici della tradizione locale, faremo insieme attività sportive, impareremo tanto gli uni dagli altri e sarà una fantastica settimana all'insegna del confronto, del divertimento e della socializzazione con ragazzi e colleghi di nazionalità diverse".