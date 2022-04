Spiagge libere attrezzate di Arma di Taggia: si va verso un nuovo affidamento ad Amaie Energia

Una esperienza giudicata positiva da entrambe le parti e che l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio vorrebbe ripetere. La decisione sui Bagni Comunali, La Fortezza e i Ruffini verrà presa a giorni.



Da quest'anno si tornerà a vivere le spiagge come nell'estate 2019. Non ci sarà più l'obbligo di steward così come non sarà più richiesto il distanziamento obbligatorio. Ai comuni verrà chiesto solo di fare azione di sensibilizzazione e prevenzione contro possibili assembramenti attraverso l'uso di cartellonistica dedicata.