Donazione organi: Lucinasco è il secondo comune più generoso in Liguria, provincia di Imperia fanalino di coda

Lucinasco è il secondo comune ligure e primo della provincia di Imperia, per la donazione di organi. E' quanto emerge dall' Indice del Dono 2022, consueto report che viene rilasciato dal Centro Nazionale Trapianti, in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi, domenica 24 aprile, giunta quest'anno alla 25ª edizione.

Davanti a Lucinasco c'è soltanto Mele in provincia di Genova. A contare è la volontà espressa dai singoli cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti, tramite l'emissione delle carte di identità. Il borgo imperiese con i suoi 287 abitanti, raggiunge un indice del dono pari al 80,38 (Mele invece è all' 81,08 ndr) , hanno espresso parere favorevole alla donazione il 90,5% delle persone, hanno detto 'no' il 9,5% mentre il 30% si sono astenuti.

Il secondo posto di Lucinasco non va di pari passo con il risultato provinciale. L'imperiese è il fanalino di coda tra le quattro province. Una classifica guidata da La Spezia, seguita da Genova, Savona. La provincia di Imperia a livello nazionale è 55ª su 107 posti con un indice del dono del 59,62. Per avere un metro di apragone basti considerare che la media nazionale è al 59,2 e La Spezia che è sesta in Italia, raggiunge il 65,29.



Nella riviera dei fiori, nonostante il risultato, il 69,3% si è espresso favorevolmente sulla donazione degli organi, il 30,7% ha detto no ma c'è un'alta percentuale di astenuti, il 44,1%. La Liguria comunque ha un alto indice di donazione, con un consenso generale pari al 73,2% che la portano ad essere la 6ª regione in Italia.