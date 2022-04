Coronavirus: tasso di positività al 17% nel Principato di Monaco dove cala però il tasso di incidenza (662)

Sono stati 38 i nuovi casi positivi di Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sanitario si attesta a 11.480 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono 36 i pazienti in ospedale, dei quali nessuno in terapia intensiva. Quest’oggi si registrano 38 nuovi guariti, che portano il numero totale a 11.245. Sono 113, invece, i pazienti in sorveglianza attiva.

Come ogni settimana ecco la situazione nel Principato, che ha visto 2.638 tamponi tra l’11 e il 17 aprile scorsi, per un tasso di positività pari al 17,25%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive basato su 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni è in calo a 662 (808 la scorsa settimana).