Bordighera: Pasqua, il messaggio di Padre Faustino Kushnir contro la guerra "Risorgeremo"

Gli auguri di padre Faustino Kushnir, a tutti i fedeli per una serena Santa Pasqua, in una giornata che celebra la resurrezione di Cristo e il pensiero fugge inevitabilmente verso il popolo ucraino colpito dalla tragedia della guerra e a tutti i profughi del mondo che scappano dai conflitti. L'augurio è quello di risorgere ad una vita nuova, con la gioia e con il coraggio, in tutti i campi della vita.





Le parole del Frate si spendono poi, naturalmente, anche per il suo popolo impegnato nel combattimento: "La santa Pasqua quest'anno viene celebrata sullo sfondo dei drammatici eventi che dal 24 febbraio hanno riportato, dopo innumerevoli anni trascorsi pacificamente la guerra in Europa. In quel giorno, è stato perpetrato un crimine di terribile gravità con l'aggressione di una nazione nei confronti di un'altra nazione sovrana"."A ben guardare la stessa passione e morte di Cristo ci porta al cuore dell'ingiustizia, della violenza e del dolore. La Passione riassume tutta la sofferenza umana e tutte le tragedie vissute In molte parti del nostro mondo, da ultimo nella nostra cara patria, l'Ucraina. In Cristo però Dio, si unisce alla nostra umanità prendendo su di sé i nostri limiti e la nostra rabbia trasformando la nostra indignazione, i nostri sentimenti di fatalità e disperazione in speranza attraverso la fiducia in Lui. Il suo grande messaggio si riassume in una breve frase da Lui pronunciata ripetutamente: "Pace a voi!" La Sua pace è il frutto della vittoria, da Lui conquistata sul peccato e sulla morte".La parrocchia di Terrasanta, decorata in occasione della Pasqua, ha, dall'inizio del conflitto, così come altre associazioni bordigotte, della nostra provincia e di tutta la nazione, promosso raccolte di beni di prima necessità da donare in beneficenza a chi soffre, accogliendo anche i rifugiati, infatti, ospita 10 persone tra cui due bambini, altri 17 piccoli fanno parte delle 32 persone ospitate attualmente a Montenero. "Risorgeremo, ritorneremo nella pace" ha detto Padre Faustino, inviando a tutti la benedizione.