Al via questa mattina in corso Italia 'Sorpresa! Pasqua a Bordighera' (Foto)

Ha preso il via questa mattina in corso Italia 'Sorpresa! Pasqua a Bordighera', nel pieno centro della città.

I commercianti, provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia, hanno allestito gli stand. Laboratori e giochi per bambini, artigianato, e un mercatino enogastronomico con golosità delle feste e poi ancora musica e spettacoli.

Inoltre, è possibile assistere alle dimostrazioni e laboratori con i maestri cioccolatieri. L'evento è in programma da oggi a domenica, dalle 10 alle 20.