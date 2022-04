Sanremo: sabato pomeriggio la presentazione del libro “Prima partita insonnia” di Silvio Modesti

Dopo il grande successo della presentazione del libro “Prima partita insonnia” avvenuta il 2 aprile scorso, Silvio Modesti fa il bis il 16 aprile a partire dalle 18 sempre al 'Brigantino' di via Nino Bixio a Sanremo.

Classe 1988, lavoratore nel settore dell'edilizia e ciclista, l'autore con questa sua opera prima, vuole raccontare la quotidianità, in una maniera “pulp”, sua e del proprio gruppo di amici, nel contesto della classica provincia italiana, tra baldorie, sbronze, passione per il calcio, amori e tutte quelle vicissitudini ed esperienze che la vita mette davanti ad ognuno di noi o quasi. Secondo la visione anarchica dell'autore, il tutto è un misto di ideologia e spiritualità, su cui si basa la ricerca della propria identità e libertà.

Ma, soprattutto, si focalizzerà il rapporto con le regole sociali e il senso di appartenenza, sempre in agguato.