Sanremo: visita guidata nella Pigna con il dottor Mannisi e la professoressa Anna Blangetti. Le foto

Sabato scorso, 9 aprile, dalle ore 16 alle 19 circa, si è svolta una visita guidata nella Pigna di Sanremo organizzata dal Dott. Mannisi e dalla prof. Anna Blangetti.

"La visita, come sempre a titolo gratuito, fa parte delle molteplici attività (in ripresa) dei due appassionati di Storia locale, che offrono le loro conoscenze a chi vuol saperne di più sul nostro passato. Un nutrito gruppo di visitatori ha seguito le spiegazioni storiche ed ha osservato con attenzione tutti quei particolari architettonici, decorativi e simbolici che caratterizzano il nostro centro storico e, sovente, risultano sconosciuti; ambienti di vita e di lavoro che hanno fatto parte della vita delle passate generazioni. Un patrimonio da conservare e valorizzare per le generazioni future ed i visitatori contemporanei!".

Per prenotazioni: 349 8773504 - email: sanremoinvisibile@gmail.com