Sanremo: domani al Teatro del Casinò la presentazione del libro di Fulvio Damele e Luca Amoretti

Domani alle 16.30, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Fulvio Damele e Luca Amoretti presentano il libro 'Coccodrilli reti e cucchiai. La doppia vita delle parole del Calcio' (lab DFG).

Il libro: tutti parlano di calcio anche quando non parlano di calcio, perché il gergo dello sport nazionale, oggi più che mai, è entrato nella vita di tutti i giorni e si è preso la scena. Dal canto loro il calcio e soprattutto la sua narrazione non mancano di ispirarsi ai tanti aspetti del quotidiano. Tecnologia e moderni concetti di fruizione incalzano. E il vocabolario non smette di aggiornarsi. Ma quali sono e cosa significano le parole che si usano per descrivere una situazione o un gesto tecnico sul campo di gioco? E quelle stesse parole, fuori dal campo che significato hanno e quali suggestioni rimandano? Gli autori il giornalista Fulvio Damele e l’avvocato Luca Amoretti in "Coccodrilli, reti e cucchiai. La doppia vita delle parole del calcio" non si propongono di dare risposte definitive ma tenta piuttosto di offrire un punto di vista, strappando sorrisi e riflessioni. E lo fa proponendo con tono leggero una ricca serie di termini sia tecnici che tattici, modi di dire vecchi e nuovi, doppi sensi, accostamenti e parole in libertà.

Fulvio Damele è laureato in Lettere all’Università di Genova e ha conseguito la laurea magistrale internazionale in Produzione e Traduzione Audiovisiva per le discipline delle arti e dello spettacolo con una tesi su “ Come è cambiato il modo di raccontare il calcio, Da Carosio a Caressa. L’etere, il calcio e la comunicazione. Giornalista professionista, è al quotidiano La Stampa dal 1983, oggi in qualità di collaboratore dopo oltre vent’anni come caposervizio per l’edizione di Imperia-Sanremo, le pagine di Liguria Estate e le pagine speciali della Costa Azzurra. Vive in Riviera e ha all’attivo numerose esperienze nel mondo della radio e della televisione. Come calciatore ha calcato campi minori di provincia e come appassionato frequenta gli stadi della Serie A. Ha pubblicato un manuale del calcio scritto con la collaborazione di Luca Amoretti che è stato tradotto anche all’estero.

Luca Amoretti. Dopo studi classici, si è laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato cassazionista. In qualità di giornalista sportivo è stato a lungo impegnato in radio e televisione ed è stato per molti anni collaboratore del quotidiano La Stampa per le pagine sportive in Liguria. Ex arbitro e Osservatore degli arbitri in Serie A, attualmente si gode il calcio senza più impegni istituzionali, ma solo per il piacere di seguire lo sport che ama.

