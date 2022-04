Sanremo: oggi e domani, raccolta firme dei Radicali per 'Putin all’Aja' e 'Ucraina in Europa Subito'

Oggi, domenica 10 aprile, e domani, lunedì 11, dalle 10.30 alle 19, in Via Escoffier a Sanremo (statua di Mike Bongiorno), i Radicali Sanremo allestiscono alcuni tavoli per la raccolta firme contro la guerra. Sempre oggi, in Piazza Borea d’Olmo dalle 10 alle 12, è in programma una manifestazione della Comunità Ucraina alla quale gli attivisti del GRAF-gruppo radicale Adele Faccio si uniranno con interventi e canti.

«La raccolta firme – spiegano i Radicali - ha anche un obiettivo di conoscenza: 1) Putin all’Aja : perché l’aggressore russo sia incriminato davanti alla Corte Penale Internazionale; l’altra Corte, quella di Giustizia dell’Onu, sempre con sede all’Aja, ha già condannato l’aggressione russa all’Ucraina; 2) Ucraina in Europa Subito: affinché l’Ucraina entri nell’Unione Europea con procedura accelerata, in quanto invasa da una superpotenza nucleare nord asiatica.