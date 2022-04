Imperia: successo per presentazione volume ‘1975-2024 aspettando il 50° di attività, storie di sport, di persone, di eventi’

Una attenta e partecipante platea, formata da vecchi soci ciclosportivi ed agonisti di ieri e da alcuni corridori di oggi, hanno riempito ieri pomeriggio (nel rispetto delle normative Covid ) l'accogliente Sala Conferenze della Biblioteca Civica Lagorio, contribuendo così al successo dell'iniziativa promossa dal Gruppo Sportivo Pedale Imperiese che ha presentato il volume ‘1975-2024 aspettando il 50° di attività, storie di sport, di persone, di eventi’.

“Numerosi sono stati altresì i messaggi formulati dagli amici – spiega il Presidente del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese Lorenzo Massabò - che per motivi familiari e per ragioni di salute non hanno potuto testimoniare con la loro presenza in sala la propria adesione e partecipazione diretta all'evento.

Si è trattato di un incontro estremamente piacevole, ricco di ricordi e di momenti di grande emozione ed emotività, anche nel ricordo dei tanti appassionati che non ci sono più, condotto con un una puntuale e professionale regia formata da Anna Boriasco nella veste di voce conduttrice, di Alfredo Butelli per le immagini e video, da Patrizia Boriasco per l'allestimento in sala e da Fulvio, Davide, Daniela, Emilio e Marco per la logistica e l'accoglienza.

Particolarmente graditi, apprezzati ed applauditi da tutti i presenti (ed erano tanti) gli interventi del presidente Lorenzo Massabò, del sindaco on. Claudio Scajola, dell'assessore regionale Marco Scajola (si è parlato di pista ciclabile e di Imperia in bicicletta edizione 2022) e dello storico presidente del Coni imperiese Ivo Bensa.

Davide Massa (in collegamento da Perugia), attraverso un intervento video e Luca Amoretti (in presenza) hanno introdotto con grande maestria e dialettica i presenti nel racconto del libro con testimonianze, ricordi, aneddoti dei numerosi eventi sportivi ed associativi che hanno caratterizzato la lunga storia del Pedale”.

Dice Mirco Marvaldi, autore della pubblicazione: ‘… devo ringraziare per prima cosa tutti i presenti e le personalità del mondo politico e sportivo che hanno onorato con la loro presenza questa nostra iniziativa … un Grazie a tutti gli Amici che hanno contribuito alla realizzazione del libro … un particolare sentimento di gratitudine al Centro Edile Imperiese, alla Conad e all'associazione Sorridi con Pietro, che con il loro sostegno e contributo permettono la sopravvivenza dell'attività agonistica targata Pedale Imperiese, unitamente ai tesserati di oggi che, con dedizione e capacità atletiche, se pur di fronte a notevoli difficoltà di carattere logistico, continuano con successo a riscrivere, ogni anno, la storia del Pedale Imperiese...’.

"Presente in sala anche l'ex ciclista Giuseppe Perletto che una volta terminata la carriera professionistica, ha vestito per qualche anno la maglia del Pedale Imperiese. Particolarmente apprezzata da tutti i partecipanti (incuriosendo soprattutto i più giovani) l'esposizione di tutte le divise sociali, dalla prima senza sponsor e rigorosamente in lana (quanto pesava in caso di pioggia!), fino all'ultima confezionata nel 2020, che nel tempo hanno vestito le centinaia di sportivi ed atleti (tutti rigorosamente riportati nel libro). A conclusione dell'incontro gli organizzatori hanno invitato il pubblico presente per un breve pensiero rivolto tutte le popolazioni che in questo particolare momento stanno soffrendo e stanno vivendo situazioni di grande criticità”.

La pubblicazione, impreziosita da immagini in bianco e nero e a colori, è disponibile per chi fosse interessato, contattando i seguenti numeri: Mirco 340-9676278 e/o Anna 349-7231334