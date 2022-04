14° Rallye Sanremo Leggenda: Ivan Ferrarotti entra nella storia facendo bis, al secondo posto Patrizia Sciascia

Ivan Ferrarotti si ripete. Già vincitore della scorsa edizione della gara che affianca il 69° Rallye Sanremo, il pilota emiliano su Škoda Fabia evo conquista di forza la 14ª edizione del Rallye Leggenda.

Una vittoria mai messa in discussione visto che il pilota di Movisport, in questa occasione affiancato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, si è imposto in quattro delle sei prove speciali della gara, lasciando solo la finale di ogni giro, la corta Semoigo, a Luca Fiorenti, quando il risultato era ormai ampiamente acquisito. Nonostante questi due successi in prova Luca Fiorenti, affiancato Giancarla Guzzi su Škoda Fabia Rally2, non è riuscito a contenere il ritmo della pilotessa locale Patrizia Sciascia, con Piercarlo Capolongo a dettare il ritmo sulla Volkswagen Polo, seconda forza in gara in metà delle prove chiudendo a 34”6 da Ferrarotti e con appena 2”3 su Fiorenti con il quale ha lottato per tutta la gara.

Decisamente più staccati gli altri concorrenti, a cominciare dai vincitori della gara di apertura della Coppa Rally Zona 2, di cui il Leggenda era il secondo appuntamento, Andrea Spataro-Alessia Muffolini su Škoda Fabia evo. Per conquistare la sua posizione Spataro ha dovuto lottare strenuamente con la valtellinese Sara Micheletti, affiancata da Miriam Marchetti staccate di 9, sempre più a loro agio sulla Škoda Fabia.

A loro volta le due ragazze portacolori di Movisport hanno preceduto di appena 2”9 l’altra Fabia di Alberto Biggi-Andrea Segir a dimostrazione di quanto sia stata intensa la lotta per le posizioni appena fuori dal podio.

Il settimo posto va all’editore di PrimoCanale Motori, Maurizio Rossi con Giorgio Genovese, che ha conquistato un’ottima posizione nella classifica assoluta con la vecchia, ma sempre spettacolare Škoda Fabia S2000, vincendo pure la categoria in questione. A seguire altre due Škoda Fabia di Giovanni Galleni-Luca Ambrogi e Gianluca Varisto-Ramon Baruffi, divisi da appena 1”5, Infine, a chiudere la classifica dei primi dieci, i vincitori della categoria Due Ruote Motrici Moreno Cambiaghi-Arianna Faustini dominatori fra le Tutto-Avanti con la loro Clio R3. Fra i ritirati spicca il nome di Michele Guastavino e Laura Bottino, vincitori dell’edizione 2019 del Leggenda, che dopo un ottimo inizio di gara, quarto tempo assoluto dietro tre vetture R5 sul primo Teglia, sono incappati in un’uscita di strada con la loro Peugeot 208 Rally4, mentre erano ottimi ottavi assoluti e ampiamente al comando della Classe Rally4.

RALLYE SANREMO LEGGENDA, ASSOLUTA DOPO PS6: 1. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda Fabia Evo) in 47'16.0; 2. Sciascia-Capolongo (Volkswagen Polo) a 34.6; 3. Fiorenti-Guzzi (Skoda Fabia) a 36.9; 4. Spataro-Muffolini (Skoda Fabia) a 2'12.6; 5. Micheletti-Marchetti (Skoda Fabia) a 2'21.6; 6. Biggi-Segir (Skoda Fabia) a 2'24.5; 7. Rossi-Genovese (Peugeot 207 S2000) a 2'38.4; 8. Galleni-Ambrogi (Skoda Fabia) a 2'40.0; 9. Varisto-Baruffi (Skoda Fabia) a 2'41.5; 10. Cambiaghi- Faustini (Renault Clio) a 3'21.6

Tutte le informazioni su tutte le gare del Rallye Sanremo sono reperibili sul sito www.rallyesanremo.com