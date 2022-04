I ringraziamenti di un paziente agli operatori del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Imperia e dell'Opera Don Orione di Sanremo

"Per ragioni particolari ho avuto necessità di fruire dei servizi del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Imperia e dell'Opera Don Orione di Sanremo e desidero ringraziare di cuore tutto il personale che mi ha aiutato per la disponibilità, gentilezza e professionalità dimostrata in tale circostanza.

Con gratitudine, Antonio Canepa".