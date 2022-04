Un’onda arcobaleno invade le strade di Sanremo: l’orgoglio rainbow sfila nel cuore della città a 50 anni dalla storica manifestazione del 1972 (Foto e Video)

Difficile ricordare una manifestazione tanto partecipata per le strade di Sanremo. Un’onda arcobaleno animata da spirito di orgoglio e inclusione ha invaso questo pomeriggio le strade della Città dei Fiori per una storica riedizione del Pride datato 1972. Cinquant’anni fa Sanremo è entrata nella storia del movimento LGBT+ ospitando il corteo in risposta al convegno medico che, tra le mura del Casinò, trattava presunte cure contro l’omosessualità.

Oggi quello spirito rivive nei mille colori della sfilata partita da Pian di Nave e arrivata in piazza Colombo snodandosi per la pista ciclabile per poi risalire in corso Garibaldi.