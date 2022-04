Sanremo: visite guidate degli studenti della Primaria di 'Borgo Rodari' nella Pigna (Foto)

Nel corso della settimana le classi seconde e terze della scuola primaria ‘Borgo G. Rodari’ di Sanremo hanno visitato la Pigna accompagnate da giovani e competenti guide: gli studenti dell'istituto Tecnico per il Turismo ‘Ruffini-Aicardi’.

Attraversando i ‘caruggi’ del centro storico i bambini e le bambine hanno potuto scoprire le porte della città vecchia, a partire da quella di San Giuseppe con le sue antiche ante in legno. Hanno conosciuto le case-torri: tipiche abitazioni alte e strette sostenute da archi e contrafforti, più facili da difendere in caso di attacco nemico. Passando per piazza dei Dolori, piazza Capitolo, piazza Cisterna, piazza Santa Brigida e piazza Cassini hanno ascoltato fatti e aneddoti di storia locale narrati dalle preparatissime guide.

Il pomeriggio si è concluso allegramente svolgendo le attività ludiche proposte dai superdisponibili ragazzi dell'Istituto per i servizi Socio Sanitari, che li hanno saputi guidare e coinvolgere con capacità e gentilezza. Dopo due anni di chiusure e restrizioni causa Covid, poter tornare ad uscire, visitare e scoprire è stata un'emozione intensa.