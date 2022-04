Sanremo: con la proiezione del film ‘Sul sentiero blu’ inizia la tre giorni di Asl1 dedicata ai disturbi dello spettro autistico (Foto e Video)

La proiezione del film ‘Sul sentiero blu’ al Teatro Ariston di Sanremo ha dato il via questo pomeriggio alla tre giorni di incontri organizzata da Asl1, con la collaborazione di Alisa, Provincia di Imperia, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne Medico della Provincia di Imperia e il Distretto Lions Club International 108 Ia3, per un confronto approfondito sul tema dell’autismo.



Si tratta della storia di un gruppo di ragazzi Autistici di Torino che hanno effettuato un percorso di 7 giorni sulla via Francigena. Alla proiezione Parteciperà il Dott. Roberto Keller Referente scientifico del Progetto e Direttore Regionale per i disturbi dello spettro autistico in età adulta della Regione Piemonte.

Presente all’Ariston anche il Dott. Roberto Keller, Referente Scientifico del Progetto e Direttore del Centro Regionale per i Disturbi dello spettro dell'autismo in età adulta della Asl Citta di Torino.

Gli incontri proseguiranno domani e sabato all’aula magna dell'università ad Imperia, prenderanno il via le due giornate formative così articolate: il corso di formazione dal titolo “” rivolto al personale sanitario delle Asl liguri, e dei servizi territoriali, che si svolgerà sia in presenza sia in modalità webinar.

Sabato, sempre nell'aula magna dell'università del capoluogo, seconda ed ultima giornata formativa dal titolo “I disturbi dello Spettro Autistico. Inclusione scolastica e presa in carico sanitaria. Costruzione di una rete” destinata ai Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta ed insegnanti". La finalità del corso e dei progetti regionali, a cui Asl1 aderisce, sono finalizzati a formalizzare percorsi di transizione dai servizi di Neuropsichiatria Infantile, dove sono già cristallizzati protocolli diagnostici e di presa in carico, ai servizi di Disabilità e Salute Mentale per adulti.