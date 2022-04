San Bartolomeo al Mare: domenica prossima la 'Festa di primavera' in mezzo alla natura all'insegna della pace

Si svolge domenica prossima a San Bartolomeo al Mare la ‘Festa di primavera’ in mezzo alla natura, una giornata organizzata all'insegna della pace, della condivisione e della spensieratezza.

Alle 10.30 è prevista una piccola camminata ‘emozionale’ di tre km, semplice per grandi e piccini con sorprese durante il tragitto. Alle 12.30 si svolgerà il pranzo con un ‘Pic nic’ condiviso e, al rientro, sarà allestita un'area con i giochi in legno di una volta per cimentarsi in allegria. Per i bambini più creativi ci saranno anche i laboratori e, per tutti, gli esercizi di yoga con Teo.

Passeranno a salutare anche i personaggi dei cartoni e, alle 16, l’inizio dell’asta delle torte, che si possono consegnare fino a domenica mattina. Prevista anche musica e balli di gruppo.