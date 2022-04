Taggia: Pioppi a rischio crollo vicino alla ciclabile sull'argine sinistro dell'Argentina, devono essere abbattuti (Foto)

Il Dottore Forestale Marco Alberti, dopo il sopralluogo del 21 marzo scorso nell’area verde dell’argine sinistro del torrente Argentina a Taggia, ha prescritto al comune l’immediato abbattimento di 8 alberi di Pioppo ibrido, che si trovano lungo la pista ciclabile, nei pressi del campo ippico.

“L'esame degli alberi – evidenzia l’esperto - ha confermato il forte deperimento dei soggetti, come dimostrato dalle numerose carie diffuse sul fusto e sulle branche che portano stentati rametti. Le piante sono inoltre pericolose per la pubblica incolumità, in quanto a rischio di schianto di rami o interi esemplari, potendo provocare danni a cose mobili e persone che transitano in tale luogo”.

“Le condizioni vegetative - ha terminato Alberti – sono di nessun valore estetico, storico e paesaggistico. Le piante non sono più recuperabili con interventi agronomici ordinari e straordinari (potature, concimazioni, trattamenti antiparassitari). Rischiano di cadere in un'area ad elevata frequenza di persone, per cui si possono ascrivere alla classe di rischio fitostatico D”.