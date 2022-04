Sanremo: quadri elettrici abbandonati in piazza Borea D'Olmo, non erano di Amaie

Nei giorni scorsi il nostro giornale ha pubblicato una notizia, su segnalazione di alcuni commercianti della zona, relativa alla presenza di quadri elettrici pericolosi in piazza Borea D’Olmo, lasciati dal periodo festivaliero.

I commercianti, infatti, lamentavano il fatto che molti bambini giocano sulla piazza e, l’eventuale contatto con i quadri, sarebbe potuto essere estremamente pericoloso, in quanto la tensione sarebbe stata presente. Dopo la segnalazione e prima di pubblicare l’articolo, presumendo che i quadri fossero stati installati dall’Amaie, abbiamo provato a chiamare l’azienda senza ottenere risposta dal numero pubblicizzato sul sito della stessa.

Sulla notizia pubblicata abbiamo quindi evidenziato che i quadri fossero stati installati proprio da Amaie, che si occupa del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sul territorio matuziano. Questa mattina, a due giorni dalla pubblicazione della notizia (seguita da quella in cui abbiamo evidenziato come i quadri fossero stati rimossi), Amaie ci ha scritto sottolineando che gli impianti non erano della società sanremese.

Come sempre il nostro giornale è pronto alle repliche ma rimane il fatto che parlare con Amaie, anche per gli operatori dell’informazione non è così semplice. Non c’è un addetto stampa e, anche nei casi in cui ci sono degli stop all’erogazione dell’energia elettrica, è difficile se non impossibile mettersi in contatto con l’azienda. E’ capitato più volte, infatti, che la nostra redazione è stata subissata di messaggi degli utenti che non riuscivano a mettersi in contatto con Amaie. E anche noi non eravamo da meno.

Ci scusiamo comunque con l’azienda sanremese, che abbiamo erroneamente tirato in ballo. Ma ci permettiamo di suggerire un numero di telefono dove poter ottenere informazioni di questo genere o altro, vista la mancanza di un addetto stampa.