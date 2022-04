Imperia: basse temperature e accensione riscaldamenti, la risposta al Sindaco del 'Centro tutela diritti del Malato'

Erminia De Biasi, del Centro Tutela Diritti del Malato di Imperia, ci ha scritto per rispondere al Sindaco di Imperia, in relazione all’intervento del primo cittadino rivolto agli studenti e imperiesi in genere sull’abbassamento delle temperature:

“Lei ha abbassato da circa una settimana di 5 gradi le temperature in casa dei cittadini (16 gradi) e non basta un maglioncino ad aprile per riscaldarsi. Ci vogliono piumini e cappellini. Malati, anziani, bambini e disabili necessitano di ambienti caldi e confortevoli in casa ed è assurdo pretendere di farli vivere al freddo. Non tutti hanno stufe a pellet o caminetti oppure possono permettersi di accendere stufette elettriche e veder lievitare la bolletta. Controllando le previsioni del tempo non sembra che le temperature dei prossimi giorni salgano tanto da far scaldare le mura domestiche. Non vogliamo entrare in merito alle sue decisioni politiche ma le chiediamo di dare proroga accensione impianti di riscaldamento, come per altro hanno già fatto i Sindaci di altre città della Provincia di Imperia vedi Sanremo e Taggia. Si metta una mano sulla coscienza e firmi questa benedetta proroga”.