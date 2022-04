Crollo ponte Morandi, tutti a giudizio i 59 imputati, il processo partirà il 7 luglio

Sono stati tutti rinviati a giudizio i 59 imputati al processo per il crollo del ponte Morandi. La Gup Paola Faggioni, al termine dell'udienza preliminare durata oltre cinque ore ha accolto le richieste della procura che aveva chiesto il processo per l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci e per gli altri 58 imputati. Il processo si aprirà il 7 luglio.



Nel corso della mattinata, la giudice aveva accolto le richieste di patteggiamento di Aspi e Spea e respinto una serie di eccezioni presentate dalla difesa. Per il crollo del ponte, avvenuto il 14 agosto 2018, ci furono 43 vittime.



I Pm: "Il ponte Morandi era una bomba a orologeria pronta a esplodere"



"Il ponte Morandi era una bomba a orologeria. Si sentiva il tic tac ma non si sapeva quando sarebbe esploso". Si era espresso così il pubblico ministero Walter Cotugno durante una delle ultime udienze preliminari. Il magistrato, insieme al collega Massimo Terrile ha illustrato i motivi per cui ha chiesto il rinvio a giudizio dei 59 imputati, oltre alle due società Aspi e Spea.