Sanremo: al via i lavori per la manutenzione degli asfalti sulla pista ciclabile, si parte lunedì prossimo

Con il termine dei lavori del cantiere per le verifiche affidate dal Comune nell'ambito del progetto del restyling del Porto Vecchio, Amaie Energia può dare inizio alla manutenzione degli asfalti della pista ciclabile nel tratto compreso tra la vecchia stazione e l'inizio dell'accesso alla strada Tre Ponti. I lavori comporteranno l'interruzione del transito sulla pista ciclopedonale in alcuni tratti interessati dai lavori, in due periodi diversi.

Complessivamente, nel tratto tra la vecchia stazione ferroviaria e l'inizio della strada a mare dei Tre Ponti, questi gli interventi specifici:

- scarifica e posa in opera di asfalto ecologico nella zona compresa tra inizio Tre Ponti e passeggiata Sud/Est, con necessaria chiusura al transito ciclopedonale per questioni inerenti la sicurezza nel periodo compreso tra lunedì prossimo e il 16 aprile;

- scarifica e posa in opera di asfalto ecologico nella zona compresa tra passeggiata Sud/Est e Incrocio Morgana, con deviazione del transito ciclopedonale per questioni inerenti la sicurezza nel periodo compreso tra lunedì prossimo e il 16/ prossimo sulla passeggiata a mare con conseguente chiusura al transito veicolare di quest'ultima;

- chiusura al transito veicolare degli incroci pista ciclopedonale zona incrocio Corso Mombello/Via Nino Bixio per ripristino pavimentazione in autobloccanti dal 19 al 30 aprile;

- chiusura al transito veicolare degli incroci pista ciclopedonale zona incrocio Via Gioberti/Via Nino Bixio per ripristino pavimentazione in autobloccanti dal 19 al 30 aprile.