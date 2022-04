Sanremo: parcheggio selvaggio 'cronico' in zona 'Borgo', lettrice "Se non si fanno i controlli accade questo" (Foto)

Una nostra lettrice, Francesca, che vive nella zona a ridosso del quartiere ‘Borgo’ di Sanremo, ci ha scritto per evidenziare uno dei classici problemi non solo della città dei fiori. Stiamo parlando del parcheggio ‘selvaggio’ e della mancanza di rispetto dei divieti.

“Le foto che vi mando sono di sabato scorso quando, a causa della pioggia, sono scesa per fare la spesa confidando in un piccolo posticino per l’auto, nei parcheggi a ‘rotazione’ presenti nella zona compresa tra via Galilei e via Martiri. Arrivata in zona ho continuato a girare per circa mezz’ora, in attesa che si liberasse un posto, senza fortuna. Alla fine ho optato per la spesa in un’altra zona ma, purtroppo, il problema è sempre lo stesso. Lasciando stare la zona di strada Borgo Tinasso dove, a ogni ora del giorno e della notte, le auto sono parcheggiate in divieto e, in taluni momenti anche in zone pericolose, al ‘Borgo’ ci sono alcuni residenti che hanno preso i parcheggio a ‘rotazione’ come personali, lasciando le auto per giorni e giorni. Questo accade perché gli agenti della Municipale passano molto di rado e quasi mai con lo ‘Street control’. Proprio in strada Borgo Tinasso la situazione è paradossale: non c’è un marciapiede e sono tantissimi i pedoni che si muovono sulla strada, molti anche per accompagnare i bambini all’asilo. Esiste un parcheggio attiguo alle case popolari che è ampiamente sottoutilizzato ma i residenti lasciano le auto in mezzo alla strada, creando problemi al transito, soprattutto quando passano i mezzi più ingombranti (bus e camion). Sarebbe opportuno che, chi di dovere, prendesse provvedimenti per garantire a chi, come me non intende assolutamente parcheggiare in zone vietate, cerca uno stallo regolare e non lo trova mai. Questo vale sia per il ‘Borgo’ che per strada Borgo Tinasso, dove qualche controllo servirebbe davvero”.