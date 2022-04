Imperia: Salvatore Vallefuoco è il nuovo Segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Salvatore Vallefuoco, è il nuovo Segretario provinciale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri di Imperia. La nomina è arrivata a margine della riunione della Segreteria Nazionale tenutasi nei giorni scorsi.



Vallefuoco subentra al Segretario uscente Franco Gnocchi, "...al quale vanno i ringraziamenti per l’attività svolta ed i migliori auguri per un prospero futuro" - si legge in una nota del sindacato.

"Al neo Segretario vanno le congratulazioni e gli auguri della Segreteria Regionale della Liguria, per un proficuo lavoro a tutela dei diritti degli iscritti e di tutti i colleghi più in generale, al fine di vedere riconosciute le loro legittime aspettative" - concludono dal Nuovo Sindacato Carabinieri.