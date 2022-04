Imperia: convegno sull'autismo, tra i relatori anche la consigliere regionale Mabel Riolfo

"Disturbo dello spettro autistico: un passaggio imprescindibile dall’infanzia all’età adulta. Venerdì 8 aprile parteciperò come relatore sulla normativa vigente al convegno sull’autismo organizzato da Asl 1 Imperiese con Alisa, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne medico Imperia, Distretto Lions 108 Ia3 e Provincia di Imperia".



Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega), parlando dell'appuntamento in programma tra pochi giorni, dalle 8 alle 17.30 presso la sala dell’Aula Magna all’Università di Imperia. "Come ha sottolineato anche l’Istituto Superiore di Sanità, appare corretto definire l’autismo non una malattia, ma il sintomo/quadro sintomatologico di un insieme di condizioni: i disturbi dello spettro autistico. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, in Italia un bambino su 77, nella fascia tra 7 e 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico" - sottolinea Mabel Riolfo.



"Una percentuale che sale a 1 su 54 tra i bambini statunitensi di 8 anni. Mentre in Gran Bretagna si attesta a 1 su 86 e in Danimarca e Svezia a 1 su 160. Inoltre, vi è un aspetto fondamentale: ognuno dei bambini con autismo è un caso a sé. Il Governo e il Ministero della Salute devono fare di più e impegnarsi al massimo per la tutela dei piccoli pazienti, anche con inclusione massima e sostegno alle famiglie” - conclude la consigliere regionale.