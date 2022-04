Bordighera: la Pizzeria San'Ampelio in gara al Campionato Mondiale per la pizza classica

La Pizzeria Sant'Ampelio parteciperà alla 29ª edizione del Campionato Mondiale nella categoria "pizza classica". L'importante evento si terrà presso il PalaVerdi di Parma, all’interno del Polo Fieristico a partire da domani, mercoledì 6 aprile.



Capitanata dal titolare Davide Bianchi la comitiva bordigotta è completata dal pizzaiolo Rick Lopez, da Francesco Franz Verrando e da Aldo Bianchi. "Sino a domani non possono essere svelati il nome della pizza ed i suoi ingredienti. - sottolineano - Ricordiamo che nel 2014 la Pizzeria Sant'Ampelio si classificò in terza posizione, al Campionato Mondiale, con la Pizza Monet che potrà essere eccezionalmente gustata in pizzeria fino a domenica 9 aprile. Per informazioni telefonare allo 0184-264009 alla Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi ma con ingresso anche da Via Vittorio Emanuele".