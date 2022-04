5 aprile 1972 | 5 aprile 2022: al Casinò di Sanremo si fa la storia del movimento LGBT+

A distanza di 50 anni Sanremo gioca ancora un ruolo cruciale nella storia del movimento LGBT+ nazionale. Era il 5 aprile del 1972 quando, all’interno del Casinò di Sanremo, andava in scena il Congresso Internazionale di Sessuologia sul tema “Comportamenti devianti della sessualità umana”. In buona sostanza, si presentavano presunte cure per ‘guarire’ dall’omosessualità.

Nelle stesse ore, all’esterno della casa da gioco, per le strade della città prendeva vita il movimento LGBT+ con la contromanifestazione che, di fatto, segna la prima storica tappa della comunità rainbow in Italia.

Oggi il Casinò di Sanremo mette in pratica quello che lo stesso presidente del Cda ha definito come “un senso restitutorio”; il Teatro dell’Opera, per tutto il giorno, ospita il convegno “Sesso e società. Il mondo LGBT+ 50 anni dopo” organizzato da AGEDO nazionale e Coordinamento Liguria Genova.

“Sono emozionato, sono andato a rileggere gli articoli del 1972 e ho letto qualcosa come le cure con l’ipnosi che ‘davano risultati apprezzabili’ - ha dichiarato dal palco il sindaco Alberto Biancheri - come sindaco sono onorato di essere qui, oggi, dopo 50 anni e penso che Sanremo faccia parte di un momento importante. Si dice sempre che nel passato era tutto meglio, in questo caso possiamo dire che oggi è meglio rispetto ad allora, ma sicuramente c’è tanto lavoro da fare. Come amministrazione abbiamo voluto aderire alla rete Aredi nazionale contro le discriminazioni. Credo sia un messaggio concreto che l’amministrazione vuole dare in questa giornata storica”.

“Grazie per averci chiesto di essere ospitati oggi, ha un senso restitutorio per quando delle stesse cose si doveva parlare fuori dal Casinò, oggi se ne parla dentro - ha aggiunto Adriano Battistotti, presidente del Cda Casinò Spa - guardiamo al 2072, ci sono delle traiettorie che vengono colte nella società civile che portano in quella direzione”.

Il secondo appuntamento, dopo il convegno odierno, è per sabato quando per le strade di Sanremo sfilerà il ‘Pride’. Appuntamento a Pian di Nave dalle 15.45.



Il programma della giornata

9:30 - 10:15

- Accoglienza

10:15 – 10:45

- Apertura del convegno: Marco Fiorello e Silvia Pastore, Coordinamento Liguria Rainbow

- Saluti istituzionali del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti

10:45 – 11:15

- “Le varianze dell’identità sessuale: oltre la depatologizzazione” interviene Margherita Graglia, psicoterapeuta, formatrice, saggista e consigliera CIS

11.15 – 13:00

- “Movimento LGBT+, dalla patologia all’attivismo” intervengono alla tavola rotonda: Michela Balocchi, PhD, ricercatrice indipendente, cofondatrice di intersexioni. Francesco Pivetta, formatore e giornalista, già docente di filosofia Elena Biagini, attivista lesbica, docente e autrice Emanuela Abbatecola, professoressa associata di Sociologia all’Università di Genova e direttora della rivista AG - About Gender modera Mattia Piccinini, del Coordinamento Liguria Rainbow

- Domande e interventi del pubblico

14:00 – 15:15

- “Terapie riparative e retorica no-gender” intervengono alla tavola rotonda: Paolo Rigliano, psichiatra e psicoterapeuta Lorenzo Bernini, professore associato di Filosofia Politica all’Università di Verona e direttore del centro di ricerca PoliTeSse - Politiche e Teorie della Sessualità; Margherita Graglia, psicoterapeuta, formatrice, saggista e consigliera CIS Luisa Stagi, professoressa associata di Sociologia all’Università di Genova e co-direttora della rivista AG - About Gender modera Simone Castagno del Coordinamento Liguria Rainbow

15:15 – 15:45

- “Il movimento per immagini” un omaggio a Maria Silvia Spolato, intervengono: Carlo Antonelli, giornalista e direttore artistico; Francesco Urbano Ragazzi, duo curatoriale formatosi in studi di ontologia, genere e media

15:45 – 16:30

Interventi “Diritti vs Desideri”:

- Christian Leonardo Cristalli, attivista transgender, formatore e presidente di Gruppo Trans APS di Bologna

- Gigi Malaroda, fondatore e presidente del circolo "Maurice" di Torino

- Sonia Grasso, socia di A.GE.D.O. Genova, mamma di Jo, psicoterapeuta e componente del CIRS

16:30 – 16:45

- Video-intervista a Riccardo Rosso, attivista LGBT+ presente il 5 aprile '72

16:45 – 17:00

- Chiusura della giornata: Fiorenzo Gimelli, Presidente di A.GE.D.O. Nazionale