Tragedia sulla A10, il Circolo Pd di Ventimiglia: "Persone che non devono essere costrette a pericolosi viaggi di fortuna"

"Stamattina l'ennesima tragedia che ha visto morire giovani uomini che stavano cercando un futuro migliore lontano dal proprio paese di origine. Non possiamo rimanere indifferenti: ogni vita umana ha pari dignità di tutela". Ad intervenire sull'incidente di questa mattina è il Circolo Pd di Ventimiglia che continua: "É urgente che siano approntate tutte le misure necessarie per un'equa ridistribuzione dei migranti sul territorio europeo affinché non debbano essere costretti a pericolosi viaggi di fortuna, nelle mani di persone senza scrupoli".

"Peccato che l'On. Di Muro invece approfitti per fare esclusivamente propaganda e non sappia proporre soluzioni concrete. Se è innegabile anche la necessità di un intervento incisivo degli interni, non si può dimenticare che ormai da mesi è stata data la disponibilità del ministero a finanziare l'apertura di un centro su indicazione dell'amministrazione, che puntualmente non ha prodotto nulla".