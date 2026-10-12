Elezioni Taggia, il movimento "Altamarea" boccia la candidatura Cerri: "Sempre la stessa zuppa. Serve un vero cambio di passo"

L'annuncio della maggioranza uscente che ha ufficializzato il passaggio di consegne tra il sindaco Mario Conio e Chiara Cerri ha scosso il quadro politico in vista delle elezioni comunali. A intervenire con decisione nel dibattito è il movimento civico "Altamarea - La Grande Taggia", nato con l’obiettivo dichiaratamente autonomo di costruire un’alternativa amministrativa solida per il territorio è Luigi Barisciani, fondatore del movimento.

L'annuncio della maggioranza è arrivato in modo netto: Mario Conio lascia il testimone a Chiara Cerri. Qual è la reazione di Altamarea?

"Nessuna sorpresa, era una mossa ampiamente prevedibile del risiko politico nostrano. Assistiamo al classico schema della continuità di palazzo, una vera e propria staffetta dinastica. Il nostro disappunto non è rivolto alla persona, ma alla formula politica complessiva. Presentare Chiara Cerri come l'elemento di novità è un puro esercizio di retorica che non può ingannare i cittadini: stiamo parlando di una figura che rappresenta in tutto e per tutto la cabina di regia degli ultimi dieci anni di amministrazione. Cambia solo il nome in cima alla lista, ma la zuppa resta esattamente la stessa".

La Cerri ha però dichiarato che porterà un proprio rinnovamento e non sarà la custode di nessuno. Non le concedete il beneficio del dubbio?

"Le parole stanno a zero quando i ruoli e la storia recente dicono l'esatto contrario. Non si può chiedere un "cambio di passo" alla città proponendo chi ha marciato allo stesso identico ritmo per due mandati di fila. Taggia ha vissuto una stagione caratterizzata da troppi personalismi e da scelte verticistiche calate dall'alto, che hanno allontanato i cittadini dalla vita pubblica. La verità è che questa candidatura nasce per pura autoconservazione del gruppo di potere attuale, non per un reale e genuino slancio verso il futuro".

Qual è invece la ricetta e il posizionamento di Altamarea?

"Il nostro movimento è nato proprio per rompere questi vecchi schemi e per ridare voce ed entusiasmo alla comunità. Per questo abbiamo già attivato diversi tavoli di lavoro aperti a tutti coloro che vogliono dare e costruire una reale alternativa a questa amministrazione. Ci confrontiamo quotidianamente con i residenti, le associazioni e i professionisti del territorio perché siamo profondamente convinti che l'attuale gestione non risponda più alle vere e quotidiane esigenze della gente. Ci viene propinata una narrazione straordinaria della città, ma la realtà quotidiana che i taggesi vivono è radicalmente diversa".

A cosa si riferisce in particolare? La maggioranza rivendica molte opere pubbliche importanti.

"È proprio questo il punto nodale: la buona politica non si fa solo tagliando nastri a beneficio delle telecamere. Parlano costantemente di scuole fatte, ma dimenticano i ritardi cronici, i disagi infiniti patiti dalle famiglie e i problemi strutturali latenti che ancora restano. Parlano di ponti fatti, ma la viabilità complessiva e la sicurezza reale della nostra rete stradale continuano a mostrare enormi lacune. Parlano dei successi nella gestione dell'ex Area 24, ma residenti e turisti vedono bene lo stato quotidiano di abbandono e la totale mancanza di una vera e strategica visione di sviluppo. Questa amministrazione ha fallito proprio sui bisogni ordinari e quotidiani della gente".

Questo significa che proporrete una candidatura alternativa? Avete già un nome?

"Assolutamente sì. Proprio grazie alla spinta e al lavoro di questi tavoli tematici, e attraverso un dialogo fitto con tutte le forze che vogliono voltare pagina, noi proporremo un nome nuovo. Una figura di alto profilo che incarni davvero una svolta metodologica e generazionale per Taggia. Non giochiamo al logorante gioco delle investiture anticipate da corridoio. Il nostro candidato o la nostra candidata sarà il frutto di questo percorso collettivo, trasparente e partecipato. Presenteremo un nome forte, autorevole e totalmente slegato dalle vecchie logiche di potere, capace di dare un reale cambio di passo e di restituire ai taggesi il futuro e l'orgoglio che meritano".