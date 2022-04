Il Comune di Diano Marina aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo

Per il 2 Aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day), il Comune di Diano aderisce colorando di blu l’acqua della fontana del Molo delle Tartarughe. La Giornata è stata istituita dall’ONU nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i cittadini degli Stati membri delle Nazioni Unite alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.



"Il blu è il colore eletto a livello mondiale quale simbolo dell’attenzione a questa forma di neurodiversità. - ricorda l’Assessore ai Servizi Sociali Sabrina Messico -L’adesione del Comune di Diano Marina alla Giornata Mondiale per l’autismo è un modo per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’autismo, un disturbo sempre più frequente che si manifesta già in età precoce".



"Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, un bambino su 77 di età compresa tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Oltre alla sensibilizzazione rimane di assoluta importanza la ricerca attraverso la quale è possibile trovare strumenti sempre più adatti a garantire la crescita serena delle persone affette da questo disturbo in un contesto sociale e culturale realmente inclusivo. - conclude l'assessore - L’Amministrazione comunale ha voluto dare un segno di attenzione e di vicinanza alle oltre 50.000 famiglie italiane che, ogni giorno, combattono per dare ai propri figli un futuro più sereno".