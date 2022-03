Domenica escursione in val Roja con la guida di Ponente trekking Antonella Piccone

La G.A.E. Antonella Piccone, guida di Ponente trekking, domenica 3 aprile condurrà in una bella escursione ad anello in val Roja che salendo in quota offrirà un’ampia visuale che dal mar Ligure spazia sino alle vette innevate del col di Tenda e dell’ Authion.

Un percorso vario caratterizzato da un alternarsi di tratti di pineta e tratti soleggiati ricchi di essenze profumate tipiche della gariga mediterranea la cui asprezza contrasta con la ricchezza vegetazionale del fondovalle.

Un piacevole itinerario che salendo dolcemente ci porterà alla base della Roche du Tron, da dove si potrà ammirare la sinuosa silhouette del borgo di Piene Haute, un pugno di case allineate su un crinale roccioso culminante nelle rovine del suo strategico castello medioevale.

Dopo aver consumato il pranzo, si ritornerà al punto di partenza, lungo un sentiero che per la sua verticalità sembra planare verso le frazioni di Libre rese suggestive dalla presenza dei caratteristici casouns, ove tra uliveti ed orti, pur essendo in Francia, si respira ancora un’atmosfera di vecchia Liguria.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 09,00 a Ventimiglia; durata 5 ore; dislivello 550 metri circa; difficoltà E.

Quota di partecipazione: Euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni.

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE Antonella Piccone.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking o con buona suola non lisce, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, cappellino, crema solare, guanti, acqua, pranzo al sacco.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19,00 del 2 aprile 2022.

Prenotazioni obbligatoria: GAE Antonella Piccone Cell +39 391 104 26 08

Obbligatorio: equipaggiamento tecnico opportuno per il tipo d’escursione e dispositivi di protezione individuale.