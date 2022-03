Ventimiglia: cresce la preoccupazione dei commercianti dopo l'accoltellamento tra migranti, Trucchi “Il mio pensiero? Rassegnazione”

La situazione migranti sembra sempre più esplosiva, come una polveriera circondata da scintille. L'ultimo episodio è stato l'accoltellamento del 28enne della Costa D'Avorio, davanti alla chiesa di Sant'Agostino in pieno centro città.

La macchia di sangue lasciata sul marciapiedi è stato un colpo allo sguardo, quel rosso rubino che brilla sotto la luce del sole in contrasto con la pietra chiara del camminamento. Un segnale, un altro segnale d'emergenza.

Il sindaco Gaetano Scullino ha subito condannato l'episodio, sostenendo che occorre intervenire immediatamente, che si sarebbe messo subito in contatto con il prefetto e che ora, considerati i fatti, serve di più. Le richieste sono le precise indicazioni alle forze dell'ordine, la verifica di tutte le situazioni e invoca l'intervento del Ministro Lamorgese.

Dall'opposizione il consigliere Enrico Ioculano, con un'interrogazione, ha chiesto provvedimenti per eliminare il senso di insicurezza insito nei cittadini.

Quel senso di insicurezza e timore che aleggia purtroppo fra le strade, e che non si ferma nemmeno sulle porte dei negozi dei commercianti, esasperati da questo enorme problema che una sola città non può certamente gestire in autonomia.

Il pensiero di Dario Trucchi (Confcommercio Ventimiglia), che racchiude quello di tutti i suoi colleghi, è chiaro e sintetico: “Il pensiero dei commercianti è la rassegnazione, non si riesce a comprendere questa situazione. Una città che vuole delle risposte e nessuno sa dargliele. Il sindaco dà sempre il suo impegno, la Prefettura e la Questura anche. Ora arriviamo addirittura agli scontri in centro. C'è tanto malumore e la situazione invece di migliorare va peggiorando”.