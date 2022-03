Bordighera: al via il cantiere per l'installazione del ledwall nel giardino del Palazzo del Parco

È partito il cantiere per l'installazione del nuovo ledwall ai giardini del Palazzo del Parco in centro città, come già annunciato dal sindaco Vittorio Ingenito.



Uno strumento di informazione turistica che aggiornerà continuamente i cittadini sul territorio e le sue attività. Il led sorge proprio accanto all'ufficio del turismo I.A.T. completando anche architettonicamente un punto in cui gli avventori in cerca di informazioni possono rivolgersi qualora lo desiderassero.



Lo schermo, della superficie di circa 9 metri quadrati, sostituirà la cartellonistica tradizionale. L’adozione di questa tecnologia consentirà di trasmettere a rotazione più contenuti contemporaneamente, anche video, e garantirà una maggiore tempestività di aggiornamento.