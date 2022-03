Ventimiglia: progetto ex cava Grimaldi, Ioculano vota con la maggioranza in regione “Chi dice 'no' non ha fatto le dovute valutazioni”

L'assise ha approvato la proposta per il progetto della nobile famiglia del Principato interessata nella realizzazione di una nuova scuola botanica internazionale, un parcheggio pubblico, una grande zona verde di 70 ettari circa con un occhio di riguardo per la sentieristica che corrisponde al vantaggio turistico e storico della via romana Iulia Augusta. Tutto questo intorno ad un nuovo agglomerato residenziale.

Il consiglio regionale chiamato a votare il progetto alla ex cava Grimaldi di Ventimiglia ha visto il Pd schierarsi con l'amministrazione Toti. I 'dem' hanno votato favorevolmente insieme alla maggioranza, andando così in controtendenza rispetto a Lista Sansa e M5S.

Dall'altro lato Enrico Ioculano (Pd) ribadisce il concetto esposto già tempo addietro agli albori della pratica e delle polemiche: “La pratica nasce con noi, nella valutazione costi e benefici, sono più i benefici. Non penso, dalle tipologie di interventi che ho sentito, tutti abbiano approfondito la questione, ci sono delle valutazioni ambientali, di messa in sicurezza, di rinaturalizzazione e di lavoro con l'Università per l'apertura di una scuola di tipo internazionale. Ci sono elementi di assoluto pregio all'interno di questo progetto. Se qualcuno vota 'no' vuol dire che non ha fatto le dovute valutazioni su quelli che sono i rapporti politici. La mia amministrazione ha approvato e portato avanti quel tipo di progettualità che ha un occhio di riguardo all'ambiente. Mi pare un po' di ideologica come opposizione”.