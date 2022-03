Bordighera: in mostra all'hotel Villa Miki le favole su tela dell'artista statunitense Linda McCluskey

Da non perdere a Bordighera la mostra “Bordighera Inspired” della pittrice statunitense Linda McCluskey, che si terrà all'hotel Villa Miki, al numero 14 di via Lagazzi. L'esposizione sarà aperta ogni giorno dalle 15 alle 20, ingresso libero, ed avrà luogo dal 1 al 30 aprile. Venerdì è previsto il vernissage dalle 14 alle 18.

Le opere di Linda McCluskey omaggiano la città delle palme, capace, anche in questo caso, di rapire le pennellate della pittrice imprimendole sulla tela, come già accaduto in passato con molteplici artisti, tra cui un signore di nome Claude Monet.

Bordighera è un luogo magico per la McCluskey, e i suoi lavori si posizionano a metà tra la favola e il sogno, che tanto differenti non sono. Impossibili luoghi reali, scorci ritratti attraverso geometrie emozionali in una sorta di grandangolo dell'anima con l'obiettivo di non perdersi nemmeno un dettaglio. Dalla città alta alle scogliere e la chiesa di Sant'Ampelio, Villa Garnier, poi giù in centro costeggiando il mare, alla chiesa di Terrasanta dello stesso architetto, le immagini parlano, tutte, chiaramente di un luogo incantato incastonato nella Riviera. Una dolce dichiarazione d'amore, ispirata da Bordighera.

L'artista, che ha immortalato tanti luoghi del mondo, tra cui famosi sono le immagini che rivelano Parigi, ha anche raccontato Dolceacqua e Seborga dove ha esposto nel 2016.



Per info:

Info@villamiki.com

0184 550306