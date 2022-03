Trasporti, Mulè (FI): “Aurelia bis di Imperia frutto politica seria del fare, non quella di inutili e sterili ‘bla bla’”

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per la notizia dell’avvio del completamento dell’Aurelia bis di Imperia perché, alla fine, l’impegno continuo portato avanti prima da membro della commissione trasporti e poi da sottosegretario al governo Draghi ha pagato. Ci abbiamo creduto e ce l’abbiamo fatta. Finalmente, questa opera fondamentale per la Liguria verrà completata entro il 2026 grazie alla politica seria, a cominciare da quella del sindaco di Imperia Claudio Scajola, sempre attenta alle esigenze del territorio. È la politica concreta del fare nei confronti dei cittadini, non quella degli inutili e sterili ‘bla bla’”, così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza italia.