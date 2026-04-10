SìAmo Camporosso: "Via Circonvallazione nel degrado, serve intervento urgente" (Foto)

"Via Circonvallazione è nel degrado. Buche, crepe, segnaletica sbiadita e manomissioni non sono mai state ripristinate, serve un intervento urgente". Lo segnala SìAmo Camporosso.

"Situazione sempre più critica lungo via Circonvallazione, dove il manto stradale si presenta in condizioni di evidente degrado, con buche profonde, crepe diffuse e rappezzi ormai deteriorati che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti" - sottolinea il gruppo consiliare di minoranza a Camporosso - "Le immagini parlano chiaro: in diversi tratti della carreggiata si registrano avvallamenti importanti, asfalto ceduto e rattoppi non più efficaci. Particolarmente critico anche il punto in prossimità dei rallentatori di velocità, dove il fondo stradale risulta fortemente usurato e disconnesso".

"Non meno preoccupante è la situazione attorno ai tombini e chiusini, dove si evidenziano cedimenti del piano stradale e distacchi dell’asfalto, con dislivelli che possono causare danni ai veicoli e rappresentare un pericolo concreto per chi transita" - mette in risalto la minoranza - "A tutto questo si aggiunge una segnaletica orizzontale ormai sbiadita e in diversi punti quasi inesistente, che rende ancora più difficile la corretta percezione della carreggiata e aumenta i rischi per la circolazione, soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità".

"A peggiorare ulteriormente il quadro, la presenza di una manomissione del manto stradale lunga parecchi metri, nel tratto compreso tra il campo sportivo e la scuola, che da tempo versa in condizioni critiche senza essere mai stata adeguatamente ripristinata" - mettono in evidenza i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina - “Da due anni questa amministrazione non si occupa in modo adeguato della manutenzione, non solo delle strade ma in tutti i settori. La situazione di via Circonvallazione è solo uno degli esempi più evidenti di un problema più ampio. Ancora più grave è il fatto che, a fronte di una manomissione così estesa, nessuno abbia provveduto a interpellare l’ente competente per il ripristino del manto stradale, come, invece, previsto dal regolamento comunale sulle manomissioni. Questo rappresenta una mancanza evidente sotto il profilo amministrativo e di controllo".