Anniversario della Polizia di Stato, il messaggio di Berrino: “Onore al vostro impegno quotidiano”

In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino ha voluto esprimere un messaggio di ringraziamento e riconoscenza per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine.

Berrino ha preso parte alla cerimonia che si è svolta presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, sottolineando il valore del lavoro svolto ogni giorno dagli agenti sul territorio.

"In occasione del 174 Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e presenza sul territorio. Essere presenti a questa celebrazione significa rendere omaggio non solo a una storia lunga 174 anni, ma soprattutto a chi, con dedizione e spirito di servizio, rappresenta lo Stato nei momenti più delicati della vita del Paese. La Polizia di Stato è molto più di un'istituzione, è un punto fermo per i cittadini, un presidio concreto contro ogni forma di criminalità, un simbolo di affidabilità e coraggio. A voi, che ogni giorno affrontate sacrifici, rischi e responsabilità con senso del dovere e orgoglio, va la gratitudine mia e di tutta la comunità. Partecipare a questo momento è per me motivo di grande onore. Celebrare la Polizia di Stato significa ribadire con forza da che parte stiamo dalla parte della legalità, della sicurezza e dello Stato. Grazie per quello che fate, ogni giorno, onore alla Polizia di Stato".