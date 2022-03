Petizione 'No Green Pass' di Fratelli d'Italia: "La certificazione va eliminata non ha contrastato la diffusione del virus"

Sono state numerose le sottoscrizioni raccolte per la petizione 'No Green Pass', organizzata a livello nazionale da Fratelli d’Italia, nei banchetti che si sono svolti a Sanremo, Imperia e Diano Marina. Soddisfazione dei Coordinatori Cittadini Antonino Consiglio di Sanremo, Giossi Massa di Imperia e Francesco Bregolin di Diano Marina i quali all’unisono dichiarano “Le persone si sono fermate soprattutto per comunicarci la difficoltà di comprendere i provvedimenti normativi, la confusione destata dai continui cambiamenti non basati su alcuna scientificità della certificazione verde”

"Con l’ultimo decreto cosiddetto delle riaperture, fortemente sollecitato da tempo dal nostro partito, il Governo è si andato nella direzione giusta, ma ancora si mantiene uno strumento che limita fortemente i diritti degli italiani ai quali viene riservato un trattamento diverso rispetto agli stranieri" - spiegano.



"Il Green Pass deve essere eliminato alla radice perché non è stato né risolutivo né ha contrastato in alcun modo la diffusione del virus; al contrario ha conferito una patente di garanzia di non contagio che si è rilevata sbagliata - dichiara il portavoce provinciale Fabrizio Cravero - Auspichiamo, quindi, che la certificazione verde, base o rafforzata unico Paese al mondo a chiamarla tale, sparisca e venga cestinata nel dimenticatoio da subito e per sempre".